Compromisso com a Habitação: Miguel Vaz entrega 192 apartamentos do Águas do Cerrado

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, o governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes e representantes do governo federal, entregaram nesta quinta-feira (24), 192 apartamentos do Residencial “Águas do Cerrado”. Esta foi a primeira etapa de um empreendimento habitacional que contempla a construção de 1.536 unidades, destinadas as famílias de trabalhadores, incluídas no Faixa II, com renda mensal entre R$ 2 mil e R$ 7 mil.

