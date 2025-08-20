COMTURS apresenta ao prefeito proposta para criação de nova lei do Conselho de Turismo
Reunião na Prefeitura discutiu minuta que revoga legislações anteriores e atualiza representatividade no setor O prefeito de Sorriso...
Reunião na Prefeitura discutiu minuta que revoga legislações anteriores e atualiza representatividade no setor Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Sorriso! Leia Mais em Momento MT:
Reunião na Prefeitura discutiu minuta que revoga legislações anteriores e atualiza representatividade no setor
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Sorriso!
Leia Mais em Momento MT: