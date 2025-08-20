Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

COMTURS apresenta ao prefeito proposta para criação de nova lei do Conselho de Turismo

Reunião na Prefeitura discutiu minuta que revoga legislações anteriores e atualiza representatividade no setor O prefeito de Sorriso...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Reunião na Prefeitura discutiu minuta que revoga legislações anteriores e atualiza representatividade no setor

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Sorriso!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.