Comunicado de interrupção temporária do fornecimento de água

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) informa que realizará, nesta quarta-feira (29), manutenção na unidade de captação de água bruta do Rio Vermelho. Devido ao aumento do índice de impurezas do Rio Vermelho, o canal de entrada do sistema de captação de água sofreu entupimento, comprometendo o abastecimento em algumas áreas da cidade. Desde a última quinta-feira, foi realizada a limpeza do canal, mas verificou-se a necessidade de nova limpeza e desobstrução dos tanques e do poço de sucção. Para a execução deste serviço, será necessário interromper o abastecimento de água amanhã (29), a partir das 6h, com previsão de término às 17h. Após a conclusão dos trabalhos, o sistema será reativado e o fornecimento será restabelecido de forma gradativa, podendo levar até 24 horas para normalizar totalmente em regiões mais altas da cidade. Saiba mais sobre os bairros afetados e a previsão de normalização do abastecimento consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura e Governo dão suporte logístico para o Vinde Vede e Umadecre

