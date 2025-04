Comunicadores que atuam em Mato Grosso são homenageados durante sessão especial Profissionais da comunicação que atuam em Mato Grosso foram homenageados durante sessão especial realizada na noite desta quinta-feira... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O secretário de Comunicação da ALMT, Henrique Pimenta, destacou a relevância do papel da imprensa para a sociedade.

Profissionais da comunicação que atuam em Mato Grosso foram homenageados durante sessão especial realizada na noite desta quinta-feira (10), no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). As honrarias foram concedidas pelo deputado estadual Paulo Araújo (PP) a mais de 130 profissionais, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Entre os homenageados, estão jornalistas que atuam como repórteres e apresentadores nos mais diversos veículos de comunicação do estado, além de assessores de imprensa, coordenadores e secretários de comunicação de órgãos públicos e empresas privadas.

Para saber mais sobre essa importante homenagem e o papel dos comunicadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Deputado Thiago reivindica campus definitivo e novos cursos na Unemat em Rondonópolis

Estudantes visitam Show Safra e ficam encantados com a feira

Projeto permite usar dinheiro do fundo de segurança para criar órgão para enfrentar violência contra a mulher