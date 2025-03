Comunidade do Córrego Grande recebe novo ônibus para atender os alunos

A Secretaria Municipal de Educação destinou na sexta-feira (21.03), um ônibus para atender inicialmente cerca de 30 alunos da comunidade Córrego Grande. O veículo, que irá percorrer aproximadamente 70 km diariamente, busca garantir aos alunos conforto e segurança no trajeto. O ônibus é uma aquisição realizada por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo do Federal, possui 44 lugares e vem equipado com ar-condicionado, embarque automático para cadeirantes e cinto de segurança em todos os bancos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: