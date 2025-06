Comunidade do Distrito de Primavera contribui para elaboração do PPA 2026-2029 Na oportunidade, Câmara realizou sessão itinerante Casa cheia. Assim foi a última reunião pública, realizada nesta segunda-feira (2...

Na oportunidade, Câmara realizou sessão itinerante

Casa cheia. Assim foi a última reunião pública, realizada nesta segunda-feira (2 de junho), no Distrito de Primavera, para coleta de sugestões que vão subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O saguão da Escola Municipal do Distrito foi a sede, não apenas da reunião do PPA, como também da 18.ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada de forma itinerante.

