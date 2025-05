Comunidade escolar vai decidir sobre conversão de 28 novas escolas para o modelo cívico-militar

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) inicia, nesta terça-feira (20.5) e prossegue até quarta-feira (21.5), das 07h às 19h, as consultas em 28 novas escolas relacionadas para conversão em modelo cívico-militar na Capital e no interior. A exceção é para a Escola Estadual José de Barros Maciel, em Nossa Senhora do Livramento, que realiza a votação nesta segunda-feira (19.5), em razão do feriado municipal de 21 de maio, quando se comemora o aniversário da cidade.

