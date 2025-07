Concidade aprova regimento interno e publica objetivos da VII Conferência Municipal O evento será realizado, amanhã (10), a partir das 07h30, no auditório 5 do bloco D do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 19h58 ) twitter

O evento será realizado, amanhã (10), a partir das 07h30, no auditório 5 do bloco D do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). A Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Conselho Municipal da Cidade (Concidade-VG), publicou, nesta quarta-feira (9), o regimento interno da 7° Conferência Municipal da Cidade. O tema central é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

