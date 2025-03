Concidade discute desenvolvimento urbano e econômico de Várzea Grande O Conselho da Cidade visa integrar e articular as políticas específicas e setoriais na área do desenvolvimento urbano ordenado, como... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h06 ) twitter

O Conselho da Cidade visa integrar e articular as políticas específicas e setoriais na área do desenvolvimento urbano ordenado, como planejamento e gestão. O Conselho Municipal da Cidade de Várzea Grande (Concidade) realizou, nesta quarta-feira (12), a primeira reunião ordinária de 2025 e da nova gestão municipal, liderada pela prefeita Flávia Moretti e pelo vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL. A reunião foi presidida pela secretária municipal de Planejamento, Fabyane Nagazawa, presidente do Concidade.

Saiba mais sobre as discussões e propostas que podem transformar Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

