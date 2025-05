Concurso Público da Seduc encerra inscrições às 16h desta quinta-feira (8)

Momento MT |Do R7

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) se encerram às 16h desta quinta-feira (8.5), considerando o horário oficial de Cuiabá. O certame oferece, para contratação imediata, 1.500 vagas para professores da educação básica no Estado com vencimentos para jornada de 40 horas semanais de R$ 7.343,44, inicial e, após progressão de carreira, pode chagar a R$ 17.903,29. Para jornada de 20 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 3.671,84 e a final de até R$ 8.951,86.

