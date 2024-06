Concurso público nº 01/2024 é homologado pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde publicou a homologação do Concurso Público nº 01/2024, das secretarias de Educação e de Saúde. Com isso, a Administração Municipal fica autorizada a dar início às convocações dos candidatos, que serão feitas conforme as demandas.

