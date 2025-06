Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Nova Mutum Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (9... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h38 ) twitter

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (9.6), em ação realizada pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum. O procurado de 42 anos estava com mandado de prisão por condenação a pena de sete anos e três meses de reclusão em regime fechado. Assim que tomaram conhecimento da ordem judicial, os policiais da Derf Nova Mutum realizaram diligências, conseguindo localizar o foragido, em uma residência no bairro Colina II. A ação integra os trabalhos da equipe da Derf de Nova Mutum para cumprimento de mandados de prisão contra criminosos foragidos da Justiça. As investigações seguem em andamento para prender outros criminosos com mandados de prisão em aberto.

