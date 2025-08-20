Condenado por homicídio em MS é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta segunda-feira (... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta segunda-feira (18.8), em uma ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O procurado, de 68 anos, estava com mandado de prisão decretado pela Justiça por condenação a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil com motivação passional. Como a decisão transitou em julgado, não havia mais possibilidade de recurso. Para mais detalhes sobre essa prisão e o caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é aprovado para diretoria da ANM

Grave acidente mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros

Juiz não poderá marcar audiência de retratação sem pedido da vítima