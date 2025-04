Condenado por homicídio que estava foragido é preso pela Polícia Civil em Primavera do Leste

Um criminoso foragido pela Justiça e condenado por homicídio teve dois mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (07.4), em investigações conduzidas pela Divisão de Homicídio da Delegacia Municipal de Primavera do Leste. O procurado, de 39 anos, estava com mandado de prisão decretado pela Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste por condenação em homicídio e também com mandado de regressão cautelar de regime prisional, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que determinou a recondução do investigado ao regime fechado.

