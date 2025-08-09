Condenado por roubo e cárcere privado em Goiás é preso pela Polícia Civil em Juscimeira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juscimeira, em atuação conjunta com a Delegacia de Goianésia (GO), prendeu, na tarde dessa sexta-feira (8.8), na zona rural de Juscimeira, um homem, de 43 anos, condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de roubo e cárcere privado.
