Condenado por tráfico de drogas em Poconé é capturado pela Polícia Civil em Primavera do Leste Um traficante condenado e considerado foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quinta...

Um traficante condenado e considerado foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (31.7), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste. A prisão foi realizada em conjunto com a Delegacia de Poconé, com apoio do Núcleo de Inteligência da regional, após o recebimento de informações que indicavam que o foragido estaria em Primavera do Leste. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial! Leia Mais em Momento MT: Vacinação chega aos estudantes com apoio da Educação

