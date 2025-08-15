Condo-hotéis: o ativo que combina patrimônio, renda e segurança em um único investimento Em um cenário de juros em queda e mercados voláteis, o modelo se consolida como alternativa sólida para diversificar portfólios e gerar... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Em um cenário de juros em queda e mercados voláteis, o modelo se consolida como alternativa sólida para diversificar portfólios e gerar renda passiva com gestão profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como os condo-hotéis podem ser a chave para o seu sucesso financeiro!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende seis homens e apreende drogas em ação em Pontes e Lacerda

Comissão aprova isenção de IPI para carro novo de quem perdeu veículo em desastre natural

Subcomissão debate embargos do Ibama em cinco estados da Amazônia Legal