Condutores turísticos de Vila Bela recebem kits de proteção e incentivo do Governo

Com objetivo de garantir mais segurança e fortalecer o turismo regional, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Adjunta de Turismo, entregou nesta quinta-feira (12.6) kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os condutores turísticos de Vila Bela da Santíssima Trindade. No total, foram entregues 38 kits compostos por camisetas de manga longa com proteção UV e perneiras. A entrega foi realizada na sede da Sedec, em Cuiabá, com a presença do secretário municipal de Turismo de Vila Bela, Douglas Unger, que agradeceu o apoio do Governo do Estado.

