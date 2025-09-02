Conecta Crédito Cuiabá oferece linhas especiais para empreendedores Com o objetivo de ampliar o acesso a crédito e incentivar o desenvolvimento de pequenos e médios negócios, será realizado nesta quarta...

Com o objetivo de ampliar o acesso a crédito e incentivar o desenvolvimento de pequenos e médios negócios, será realizado nesta quarta-feira (3 de setembro), às 15h, o 1º Conecta Crédito Cuiabá. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (SMAT), em parceria com a Desenvolve MT, agência de fomento do Governo do Estado de Mato Grosso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa oportunidade única para empreendedores!

Leia Mais em Momento MT: