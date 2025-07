Conexão Hip Hop levou música, grafite e dança à Praça Pôr do Sol Realizado no final de semana, o Conexão Hip Hop movimentou a Praça Pôr do Sol com diversas atividades como oficinas de grafite e rimas... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h38 ) twitter

Realizado no final de semana, o Conexão Hip Hop movimentou a Praça Pôr do Sol com diversas atividades como oficinas de grafite e rimas, apresentações de danças urbanas e batalhas de MCs e break. O evento promovido pela prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, em parceria com a Associação da Cultura Hip-hop de Rondonópolis, atraiu um público diversificado e celebrou a cultura hip hop com muita energia e participação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!

