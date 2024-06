Confederação do Equador: comissão participa de comemorações no Ceará

Para celebrar o bicentenário da Confederação do Equador, senadores visitarão o Ceará esta semana. Na sexta-feira (28), a Comissão Temporária que comemora os 200 anos do movimento revolucionário participará de uma audiência pública no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, em Crato (CE). O evento está programado para começar às 9h.

