Confeiteira de Várzea Grande impulsiona produção de ovos de Páscoa com crédito da Desenvolve MT A confeiteira artesanal Alexia Silva, proprietária da Totus Tuus, em Várzea Grande, contou com o apoio da Desenvolve MT para impulsionar... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 13h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A confeiteira artesanal Alexia Silva, proprietária da Totus Tuus, em Várzea Grande, contou com o apoio da Desenvolve MT para impulsionar a produção de ovos de páscoa e melhorar a estrutura do negócio. A empresária conseguiu aprovação do crédito da linha Mulher Empreendedora, em janeiro deste ano, após ser indicada por uma amiga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como Alexia transformou seu negócio!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil cumpre mandados contra faccionados envolvidos com tráfico de drogas em Araguainha

Wilson Santos alerta para possível fechamento da Santa Casa de Cuiabá

Projeto viabilizado pela Secel oferta oficinas para pessoas em vulnerabilidade social