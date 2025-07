Conferência de Assistência Social encerra com avanços significativos A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 22h57 ) twitter

A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, foi encerrada nesta sexta-feira (11), com uma avaliação muito positiva dos resultados alcançados no evento. A perspectiva é que as propostas e deliberações da conferência possam fortalecer a assistência social em Rondonópolis.

