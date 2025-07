Conferência discute políticas públicas para as mulheres em Rondonópolis Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”. a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal...

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”. a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM) realiza nesta quinta-feira (17) a 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. O evento acontecerá no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), das 7h30 às 17h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: