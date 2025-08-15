Conferência Estadual das Cidades começa na próxima segunda-feira (18) O Governo de Mato Grosso realiza, entre os dias 18 e 20 de agosto, a 6ª Conferência Estadual das Cidades, em Cuiabá. A abertura do...

O Governo de Mato Grosso realiza, entre os dias 18 e 20 de agosto, a 6ª Conferência Estadual das Cidades, em Cuiabá. A abertura do evento será nesta segunda-feira, às 18h30, no Hotel Fazenda Mato Grosso, com a participação do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Leia Mais em Momento MT: