Conferência Municipal da Cidade de Cuiabá acontece nos dias 17 e 18

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, realizou a penúltima reunião para balizar as ações que serão tratadas na 7ª Conferência Municipal da Cidade de Cuiabá, com o tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. O evento acontecerá nos dias 17 e 18 deste mês, e a comissão responsável trabalha em ritmo acelerado para finalizar os preparativos. Os participantes, tanto os representantes de segmento quanto os ouvintes, devem se inscrever pela internet por meio do link https://www.even3.com.br/7-conferencia-municipal-da-cidade-de-cuiaba-601325, até o dia 17. Todos os membros da comissão participaram das tratativas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento! Leia Mais em Momento MT: Empaer promove reestruturação digital e amplia atuação técnica no campo

