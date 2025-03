Momento MT |Do R7

Conferência municipal debate saúde, bem-estar e direitos de trabalhadores Na manhã desta terça-feira (25), foi realizada a 1ª Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no Centro de Formação...

Na manhã desta terça-feira (25), foi realizada a 1ª Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC). O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Saúde, reuniu trabalhadores de diversas categorias, incluindo servidores públicos municipais, profissionais do setor privado e representantes sindicais, para debater questões relacionadas à saúde e aos direitos dos trabalhadores.

