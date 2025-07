Conferência Municipal discute propostas de políticas públicas para mulheres Com o objetivo de discutir e formular propostas e diretrizes para políticas públicas, cerca de 250 mulheres se reuniram, nesta quinta... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h57 ) twitter

Com o objetivo de discutir e formular propostas e diretrizes para políticas públicas, cerca de 250 mulheres se reuniram, nesta quinta-feira (17), na 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Organizado pela secretaria municipal de Promoção e Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rondonópolis, o evento ocorre no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e conta com a participação de representantes de entidades públicas e sociedade civil organizada. Com o tema "Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas", a conferência visa a promoção da igualdade de gênero e a defesa dos direitos das mulheres no município.

