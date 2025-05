Confira a programação completa da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross começa nesta sexta-feira (23.5), às 14h, com os treinos livres, no Parque Novo Mato...

A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross começa nesta sexta-feira (23.5), às 14h, com os treinos livres, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. A programação oficial com os horários foi divulgada no final da tarde desta quinta-feira (22.5). O evento segue até domingo (25.5), às 16h45, com a entrega de troféus aos vencedores das categorias MX2 e MX1. Agora, o público pode se preparar para prestigiar o evento, que tem entrada gratuita durante todos os dias. A estimativa de público é de 30 mil pessoas.

