Confira a programação da Campanha Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes Com o objetivo de intensificar a conscientização e o combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, a Prefeitura... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 19h29 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h29 )

Com o objetivo de intensificar a conscientização e o combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Assistência Social Trabalho e Cidadania, deu andamento a Campanha "Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes". As ações são em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, instituído pela Lei Federal 9.970/00. No município, serão realizadas atividades educativas, palestras, oficinas e mobilizações voltadas à comunidade escolar, famílias atendidas pelos programas sociais e à rede de proteção da infância e juventude.

