Confira a programação da Semana do Meio Ambiente em Cuiabá

A programação da Semana do Meio Ambiente, aberta oficialmente nesta segunda-feira (02), seguirá até o dia 06, em Cuiabá. O evento, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acontece no Centro Sebrae de Sustentabilidade, no Centro Político Administrativo, em parceria com o Sebrae e o CREA-MT. Lideranças institucionais, acadêmicos e estudiosos prestigiaram a cerimônia para discutir o futuro ambiental da cidade, bem como promover a conscientização e a responsabilidade em torno do meio ambiente.

