Confira a programação do Pôr do Sol Cultural

O evento conta com shows de artistas regionais e locais, além de uma praça de alimentação, programação esportiva e ações sociais, ambientais e de saúde. Organizado pela Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Pôr do Sol Cultural é um evento destinado a toda a família e conta com shows de artistas regionais e locais, além de uma praça de alimentação completa, programação esportiva e ações sociais, ambientais e de saúde. O evento acontece no dia 1º de março, a partir das 16h, na Praça São Benedito.

