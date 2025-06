Confira datas e locais do mutirão de cadastro para novos beneficiários do programa SER Família O Governo de Mato Grosso realiza, a partir da próxima segunda-feira (30.6), o Mutirão Programa SER Família. Na ação, a Secretaria de...

O Governo de Mato Grosso realiza, a partir da próxima segunda-feira (30.6), o Mutirão Programa SER Família. Na ação, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) irá cadastrar novas famílias no programa de transferência de renda idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. O Mutirão será realizado simultaneamente em todos os municípios do Estado, em parceria com as prefeituras.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais informações sobre datas e locais do mutirão!

Leia Mais em Momento MT: