Confira dicas para cuidados com a saúde no período de estiagem em MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas e Poluentes Atmosféricos (VIGIAR), alerta para os cuidados com a saúde no período de estiagem, caracterizada pela redução ou ausência de chuvas. Associado à estiagem, anualmente, tem-se os focos de calor entre agosto e setembro em Mato Grosso. Por isso, a SES orienta para que as pessoas procurem unidades de saúde em casos de sintomas respiratórios.

