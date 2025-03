Confira formas de aderir Refis 2025 e garantir descontos de até 20% no IPTU Adesão vai até 10 abril e pode ser feita de maneira presencial ou online, pelo site e ainda via WhatsApp A prefeitura de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 05/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h10 ) twitter

Adesão vai até 10 abril e pode ser feita de maneira presencial ou online, pelo site e ainda via WhatsApp. A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria municipal de Gestão Fazendária, instituiu o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025). Confira as formas de aderir ao programa e garantir até 20% de desconto no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), que será lançado nos próximos dias.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como garantir seus descontos!

