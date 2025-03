Confira formas online e presencial de emitir boleto do IPTU 2025 Equipes da Gestão Fazendária estão realizando neste sábado (22) plantão online para dar celeridade aos pedidos realizados via WhatsApp... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 22/03/2025 - 12h26 ) twitter

Equipes da Gestão Fazendária estão realizando neste sábado (22) plantão online para dar celeridade aos pedidos realizados via WhatsApp. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, disponibiliza espaço online no site oficial da Prefeitura, além de número de WhatsApp para emissão dos boletos do Imposto Predial Territorial Urbano de 2025 (IPTU), como forma de agilizar e facilitar os atendimentos aos munícipes.

Saiba mais sobre como emitir seu boleto e garantir descontos acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

