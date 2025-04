Confira o que abre e fecha em Cuiabá durante o feriado prolongado

Os órgãos públicos vinculados a Prefeitura de Cuiabá não funcionarão na sexta-feira (18), em razão do feriado da Sexta Feira Santa, e também na segunda-feira (21), por conta do feriado nacional de Tiradentes. Os atendimentos nas UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e Policlínicas estão mantidos, exceto em postos de saúde. Também serão mantidas as atividades da defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito.

