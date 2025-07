Confira os dez municípios com maior cobertura vacinal contra a gripe A vacinação contra a influenza foi ampliada, em 1º de julho, para toda a população de Maro Grosso com mais de seis meses de idade....

A vacinação contra a influenza foi ampliada, em 1º de julho, para toda a população de Maro Grosso com mais de seis meses de idade. Desde o início de abril, porém, apenas 627.128 doses foram aplicadas no estado. A cobertura vacinal do grupo prioritário (crianças, idosos e gestantes) está em 39,2% da população alvo de 840 mil no Estado, abaixo da cobertura nacional (44,4%). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) já distribuiu mais de 1,2 milhão de doses às Prefeituras, que são responsáveis por aplicar a vacina.

