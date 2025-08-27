Confira os pontos de interdição no trânsito nesta quarta-feira em Rondonópolis Os trabalhos de recuperação e revitalização asfáltica seguem sendo realizados pela Prefeitura de Rondonópolis nas principais vias da...

Os trabalhos de recuperação e revitalização asfáltica seguem sendo realizados pela Prefeitura de Rondonópolis nas principais vias da cidade. Em função disso, o Município informa os trechos que estarão interditados para essas obras nesta quarta-feira (27/8). A Av. Júlio Campos estará com interdição parcial nesta data, das 07:00 às 17:00, no trecho entre a rotatória do monumento do gaúcho até o encontro com a Avenida Lions Internacional, para serviço de revestimento.

Para mais detalhes sobre as interdições e orientações aos motoristas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: