Confira os pontos de venda do McDia Feliz, que acontece no próximo dia 30 em Diamantino A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, oficializou a participação...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, oficializou a participação na Campanha McDia Feliz 2025. A ação, que acontece no município pela terceira vez, terá neste ano como embaixadora a secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Jaqueline Mendes.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os pontos de venda e como você pode ajudar nesta causa tão importante!

Leia Mais em Momento MT: