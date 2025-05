Confira os resultados da 10.ª Corrida da Soja

Ao todo, mais de 1,6 mil pessoas se inscreverem para participar da 10.ª edição da Corrida da Soja, realizada neste domingo (4 de maio) em Sorriso, como um dos eventos tradicionais pela celebração do aniversário do Município, que completa 39 anos. Para o percurso de cinco quilômetros, se inscreverem 663 atletas. Já o percurso de 10 quilômetros, mobilizou 413 pessoas. Já 333 pessoas se inscreveram para a caminhada e 193 jovens corredores se desafiaram a participar da Corrida do Grãozinho. Oito atletas que se enquadram na categoria “pessoas com deficiência – PCDs” também se inscreveram para testar os próprios limites na corrida de cinco quilômetros.

