Confira os serviços públicos para gestantes em Diamantino Neste dia Nacional da Gestante, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância dos cuidados... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste dia Nacional da Gestante, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância dos cuidados durante a gravidez e apresenta os serviços oferecidos às futuras mamães durante o pré-natal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento à gestante tem início com a confirmação da gravidez, quando é iniciado o acompanhamento do pré-natal na unidade básica de saúde. Durante esse período, são realizadas consultas regulares com o enfermeiro e o médico da família, além da aplicação de vacinas, solicitação de exames de imagem e laboratoriais e a dispensação de medicamentos e vitaminas indicados para a gestação. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os serviços disponíveis para gestantes em Diamantino! Leia Mais em Momento MT: Audiência na Câmara discute diagnóstico precoce do câncer de pulmão no SUS

Comissões discutem segurança pública e defesa dos direitos de crianças e adolescentes

Polícia Civil prende homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva