Confira os serviços públicos para gestantes em Diamantino

Neste dia Nacional da Gestante, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância dos cuidados...

Momento MT|Do R7

Neste dia Nacional da Gestante, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância dos cuidados durante a gravidez e apresenta os serviços oferecidos às futuras mamães durante o pré-natal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento à gestante tem início com a confirmação da gravidez, quando é iniciado o acompanhamento do pré-natal na unidade básica de saúde. Durante esse período, são realizadas consultas regulares com o enfermeiro e o médico da família, além da aplicação de vacinas, solicitação de exames de imagem e laboratoriais e a dispensação de medicamentos e vitaminas indicados para a gestação.

