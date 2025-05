Confira programação do Campeonato Brasileiro de Motocross neste domingo (25) A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross continua neste domingo (25.5), no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As atividades...

A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross continua neste domingo (25.5), no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As atividades começam pela manhã, às 8h, com treinos livres. As provas oficiais começam às 11h30. O encerramento está previsto para às 16h10. No local, foram instaladas arquibancadas cobertas para oferecer mais conforto aos visitantes.

