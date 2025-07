Confira propostas aprovadas durante VII Conferência Municipal da Cidade de Várzea Grande De forma democrática e coletiva o futuro foi planejado, levando em conta eixos temáticos estruturantes que vão levar ao real desenvolvimento... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h57 ) twitter

De forma democrática e coletiva o futuro foi planejado, levando em conta eixos temáticos estruturantes que vão levar ao real desenvolvimento do Município Várzea Grande aprovou oito propostas durante a VII Conferência Municipal da Cidade realizada ontem, quinta-feira (10), no Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). O evento contou com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), secretários municipais, sociedade civil organizada e vereadores.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

