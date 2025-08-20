Confira trechos que serão interditados neste dia 21 para melhorias no asfalto A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa os novos trechos que estarão interditados para o trânsito nesta quinta-...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa os novos trechos que estarão interditados para o trânsito nesta quinta-feira (21), para obras de revitalização asfáltica em Rondonópolis. A Avenida Júlio Campos estará fechada nesta data no trecho entre a Rua A-30 até a rotatória da Rua Maria Martins de Fontoura (onde fica uma pizzaria) das 7 às 11h, para aplicação de microrrevestimento.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre as interdições e como isso pode afetar seu trajeto!

Leia Mais em Momento MT: