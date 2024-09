Confresa amplia vagas em creche após compromisso com o MP Após assumir o compromisso de ampliar a oferta da educação infantil junto ao Ministério Público de Mato Grosso, o Município de Confresa... Momento MT|Do R7 09/09/2024 - 20h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 20h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-