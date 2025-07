Confúcio Moura defende a PEC que torna educação eixo do desenvolvimento nacional O senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu no pronunciamento desta quarta-feira (9), antes da aprovação pelo Plenário, a Proposta de...

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu no pronunciamento desta quarta-feira (9), antes da aprovação pelo Plenário, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 137/2019, de sua autoria, que reconhece a educação como vetor central do desenvolvimento nacional. O parlamentar afirmou que a proposta não se limita a alterar o texto constitucional, mas busca afirmar um compromisso do Estado brasileiro com a formação integral da população. Segundo ele, a educação deve ser tratada como investimento estratégico, essencial para a construção de uma sociedade mais justa e preparada para os desafios do futuro.

