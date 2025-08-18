Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico
Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para o crescimento do consumo de...
Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para o crescimento do consumo de cigarros eletrônicos no Brasil. Ele afirmou que, apesar dos avanços no combate ao tabagismo, o equipamento utilizado principalmente por jovens é uma ameaça à saúde da população. Saiba mais sobre a posição do senador e as propostas de lei para combater o uso de cigarros eletrônicos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para o crescimento do consumo de cigarros eletrônicos no Brasil. Ele afirmou que, apesar dos avanços no combate ao tabagismo, o equipamento utilizado principalmente por jovens é uma ameaça à saúde da população.
Saiba mais sobre a posição do senador e as propostas de lei para combater o uso de cigarros eletrônicos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: