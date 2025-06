Confúcio Moura defende compromisso permanente com a educação Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) disse que “chegou a hora” de colocar a educação...

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) disse que “chegou a hora” de colocar a educação como prioridade nacional, “não apenas no discurso, mas na prática”, com medidas no orçamento e nas políticas públicas. Confúcio ressaltou que o único caminho para o Brasil romper o ciclo da desesperança é a educação de qualidade.

