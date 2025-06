Momento MT |Do R7

Confúcio Moura defende educação financeira para combater endividamento O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (13), alertou sobre o alto nível de endividamento...

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (13), alertou sobre o alto nível de endividamento das famílias brasileiras e a falta de planejamento financeiro pela população. Segundo ele, mais de 77% das famílias no país estão endividadas, conforme dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC>.

Para entender mais sobre as propostas do senador e a importância da educação financeira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: